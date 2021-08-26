تراجعت روسيا، أمس (الأربعاء)، عن موقفها بعدم إخلاء سفارتها في كابول، وأعلنت إقامة جسر جوي لإجلاء نحو 500 روسي من رعاياها في أفغانستان باستخدام 4 طائرات نقل عسكرية تتجه إلى مدينة أوليانوفسك الواقعة على نهر الفولغا.واتخذت موسكو موقفاً توافقياً تجاه الحركة، معتبرة أنها ترسل إشارات إيجابية من حيث الحريات وتقاسم السلطة، إذ حافظت على مكاتبها التمثيلية في البلاد طوال الفترة التي كان فيها الغربيون والأمريكان ينفذون عمليات الإجلاء وسط الفوضى.وكان مسؤول رفيع في الخارجية الروسية، قال إن موسكو لا تستعد لإخلاء سفارتها من كابل في ظل دخول مقاتلي حركة طالبان أطراف العاصمة الأفغانية والتوقعات بانتقال السلطة إلى الحركة في أقرب وقت. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ضمير كابولوف في تصريح لوكالة «نوفوستي»: ليس هناك استعدادات لإخلاء السفارة. أنا على اتصال بسفيرنا، إنهم يعملون بهدوء ويراقبون تطورات الأحداث عن كثب.