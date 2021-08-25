أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالإعدام حدا وتعزيرا رميا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم لتورطهم في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن حكم المحكمة العسكرية قضى باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، موضحا أن المحكمة قضت بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة ممتلكاتها، ونزع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع، وإلزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب، مشيرا إلى أن حكم المحكمة العسكرية، الصادر اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عقيل تاج الدين، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، قضى بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.