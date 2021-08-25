أكد نائب مدير الخدمات اللوجستية لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة الميجور جنرال هانك تايلور أن ‏الجيش الأمريكي وشركاءه قاموا بإجلاء 19 ألفا في غضون الـ24 ساعة الماضية.‏

وأفاد تايلور خلال الإيجاز الصحفي اليومي أنه منذ أن بدأت القوات الأمريكية وقوات التحالف ‏الإجلاء حتى الآن غادر ما يقرب من 88 ألف شخص بسلام من أفغانستان، مشيراً إلى أنه غادر مطار ‏كابول يوم أمس 90 رحلة جوية بواقع طائرة كل 39 دقيقة.‏

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص حاليا في مطار حامد كرزاي في كابول ينتظرون المغادرة، ‏مبيناً أن نحو 1200 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان هبطوا في واشنطن العاصمة يوم أمس.‏

وأوضح أن بلاده ‏تعمل على إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، ولا تخطط لإبقاء القوات ‏الأمريكية لمدة أطول.