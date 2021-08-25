أكد نائب مدير الخدمات اللوجستية لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة الميجور جنرال هانك تايلور أن الجيش الأمريكي وشركاءه قاموا بإجلاء 19 ألفا في غضون الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد تايلور خلال الإيجاز الصحفي اليومي أنه منذ أن بدأت القوات الأمريكية وقوات التحالف الإجلاء حتى الآن غادر ما يقرب من 88 ألف شخص بسلام من أفغانستان، مشيراً إلى أنه غادر مطار كابول يوم أمس 90 رحلة جوية بواقع طائرة كل 39 دقيقة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص حاليا في مطار حامد كرزاي في كابول ينتظرون المغادرة، مبيناً أن نحو 1200 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان هبطوا في واشنطن العاصمة يوم أمس.
وأوضح أن بلاده تعمل على إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، ولا تخطط لإبقاء القوات الأمريكية لمدة أطول.