كشفت الصين أنها تجري اتصالات مفتوحة ومشاورات فعالة مع حركة طالبان عقب اجتماع بين ممثلي الحركة وسفير بكين في العاصمة الأفغانية كابل. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن اجتماع أمس (الثلاثاء) بين نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان عبد السلام حنفي والسفير وانغ يو، مكتفيا بالقول: إن الصين تعتبر كابول «منصة وقناة مهمة للجانبين لمناقشة الأمور المهمة من جميع الأنواع».وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ بحسب ما نقلت صحيفة الشعب الحكومية، جميع الأطراف في أفغانستان على وضع إطار عمل سياسي منفتح يشمل الجميع وانتهاج سياسات معتدلة ومستقرة وقطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية.واتفق خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تعزيز التنسيق بشأن أفغانستان. ونقلت القناة التلفزيونية المحلية عن الرئيس الصيني قوله «مستعدون لتعزيز الحوار بشأن أفغانستان مع روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي».وكانت الصين دعت المجتمع الدولي إلى دعم فرص حدوث تطورات إيجابية في أفغانستان، بدلا من فرض عقوبات على طالبان. وأبقت بيكين على سفارتها في كابول مفتوحة، ساعية للحفاظ على علاقات ودية مع طالبان.