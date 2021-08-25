دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس العالم إلى بلورة خطة لوقف التقدم النووي العسكري الإيراني. وحذر غانتس في تصريحات لأكثر من 60 سفيراً أجنبياً، اليوم (الأربعاء)، من أن إسرائيل قد تضطر للتحرك مرة أخرى ضد إيران كما فعلت في الماضي لمنعها من أن تحصل على سلاح نووي. ولفت إلى الهجوم على سفينة «ميرسر ستريت» في 29 يوليو الماضي، معتبراً أن هذا دليل آخر على أن طهران تشكل تهديداً للعالم والمنطقة، مضيفاً أن إيران على بعد شهرين من الزمن لتطوير المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن المسيرات التي ضربت الناقلة «ميرسر ستريت» التابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل مواطنين بريطاني وروماني، إيرانية.وأكدت أن فريقاً متخصصاً في المتفجرات من حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس رونالد ريغن» فحص الأدلة وأجرى مقابلات مع أفراد الطاقم الناجين. وخلص الخبراء إلى أدلة على أن هذه الطائرة دون طيار تم إنتاجها في إيران التي تنصلت من المسؤولية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة.