دعا رؤساء لجنة الشؤون الخارجية في مجموعة الدول السبع، إلى عدم الاعتراف بشكل منفرد بنظام حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في أفغانستان منذ منتصف الشهر الماضي. وطالبوا خلال اجتماعهم، أمس (الثلاثاء)، برلمانات دول مجموعة السبع بوجوب عدم اعتراف أي دولة أحادياً بنظام طالبان، مؤكدين أنه لا بد من التنسيق بشأن تلك المسألة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على حسابها، أن اجتماع مجموعة دول السبع سيرفع الدعم الإنساني للشعب الأفغاني في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 200 مليون يورو. وأضافت أن هذه المساعدات الإنسانية البالغة أكثر من 50 مليون يورو تأتي على رأس مساهمات الدول الأعضاء لمساعدة الشعب الأفغاني. وعقد قادة مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لحلف الأطلسي قمة افتراضية أمس، دعت إليها بشكل طارئ لندن التي تترأس حالياً المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان. وناقشت القمة وضع عمليات الإجلاء من مطار كابول، إذ لا يزال يحتشد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بعد عودة طالبان إلى السلطة. يذكر أن دولاً عدة بينها بريطانيا وفرنسا، كانت طلبت من الرئيس الأمريكي جو بايدن إبقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد 31 أغسطس، الموعد الذي حدده للانسحاب الكامل من أفغانستان لإنجاز عمليات الإجلاء.