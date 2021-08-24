أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، أنه لم يطرأ أي تغيير على ‏الجدول الزمني لمهمة الانسحاب من أفغانستان، معرباً عن توقعه أن العملية ستكتمل بحلول نهاية ‏شهر أغسطس.‏

وقال كيربي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: نواصل إحراز تقدم كل يوم في إخراج الأمريكيين، وكذلك ‏المتقدمين بطلبات ‏SIV‏ والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان، وما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا ‏استكمال عمليات الإجلاء في الموعد النهائي بحلول 31 أغسطس، إن تمكنا من زيادة القدرة في التدفق ‏فسيكون لدينا القدرة على إتمام الأمر.‏

وأشار إلى أن بلاده تعمل على زيادة مراكز استقبال اللاجئين وتسهيل عملية الإجلاء من أفغانستان، ‏مبيناً أن الوضع في محيط مطار كابل صعب وهناك تحديات تواجه عمليات الإجلاء من أفغانستان.‏

وأفاد كيربي، أن الجيش الأمريكي سيدمر الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إذا لزم الأمر خلال ‏الانسحاب الأمريكي للقوات والمعدات العسكرية من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.‏