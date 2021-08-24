أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، أنه لم يطرأ أي تغيير على الجدول الزمني لمهمة الانسحاب من أفغانستان، معرباً عن توقعه أن العملية ستكتمل بحلول نهاية شهر أغسطس.
وقال كيربي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: نواصل إحراز تقدم كل يوم في إخراج الأمريكيين، وكذلك المتقدمين بطلبات SIV والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان، وما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا استكمال عمليات الإجلاء في الموعد النهائي بحلول 31 أغسطس، إن تمكنا من زيادة القدرة في التدفق فسيكون لدينا القدرة على إتمام الأمر.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على زيادة مراكز استقبال اللاجئين وتسهيل عملية الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن الوضع في محيط مطار كابل صعب وهناك تحديات تواجه عمليات الإجلاء من أفغانستان.
وأفاد كيربي، أن الجيش الأمريكي سيدمر الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إذا لزم الأمر خلال الانسحاب الأمريكي للقوات والمعدات العسكرية من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.