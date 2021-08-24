أعلن مكتب المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندنبرغ اليوم (الثلاثاء)، أنه سيتسلم مهام عمله في 5 سبتمبر القادم، وسيقدم أول إفادة له إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماع الشهر القادم.وتتزامن مباشرة المبعوث الدولي مع تزايد جرائم ميليشيا الحوثي في الحديدة ضد المدنيين، إذ أصيب مدني برصاص قناص حوثي في قرية النامسة بمديرية الدريهمي، ووفقاً لمصادر طبية فإن الطلقة النارية استقرت في عنق المدني.واستهدفت الميليشيا الحوثية الأحياء المدنية والمزارع في مديرية التحيتا بالصواريخ والقذائف، ما أجبر بعض المدنيين على مغادرة منازلهم باتجاه مديرية الخوخة.فيما تتواصل الاختطافات اليومية لضباط وأفراد الشرطة والأمن في صنعاء من قبل الميليشيا الحوثية، ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن أحد ضباط الشرطة حاول الانتحار جراء التعذيب الرهيب الذي تعرض له على أيدى عناصر الانقلاب.