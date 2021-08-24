كشف مسؤول أمريكي أن بعض المترجمين العسكريين الأفغان وغيرهم من حلفاء الولايات المتحدة المقربين تم إبعادهم عن مطار كابول من قبل المسؤولين الأمريكيين لإعطاء الأولوية للمواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء.وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم تدعيم هذه المعلومات بمقابلات أجريت مع أفغان في محيط المطار، إضافة إلى مجموعات من قدامى المحاربين الأمريكيين ومنظمات أخرى.وقد تسارعت وتيرة عمليات الإجلاء، وليس من الواضح ما هي نسبة الأفغان المؤهلين الذين حصلوا على تأشيرات الهجرة الخاصة للاستقرار في الولايات المتحدة أو هؤلاء الذين تم رفضهم حتى الآن.ونفت الخارجية الأمريكية، أمس (الاثنين)، روايات عن رفض الأفغان. وقالت في بيان إن الأولوية القصوى هي وضع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على متن الطائرات المغادرة في أسرع وقت ممكن.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابول هي إجلاء المواطنين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن. وشدد على أن أمريكا تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان، قائلاً: «أجلينا 12 ألف شخص من كابول منذ 14 أغسطس، وسنعمل على إجلاء جميع الأمريكيين الراغبين بالعودة إلى الوطن».