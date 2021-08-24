أعلن وزير العدل السنغالي مالك سال اليوم (الثلاثاء)، وفاة الرئيس التشادي السابق حسين حبري عن عمر ناهز 79 عاما في سجنه بالسنغال، حيث كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة جراء إدانته عام 2016 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وإعدامات وعبودية وخطف.وقال الوزير السنغالي لشبكة «تي أف إم»: إن حبري فارق الحياة، فيما ذكرت وسائل إعلامية سنغالية أن حبري توفي نتيجة إصابته بفايروس كورونا.وكان حبري أدين في عام 2016 بجرائم ضد الإنسانية في محاكمة غير مسبوقة، نظمت بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي في العاصمة السنغالية التي لجأ إليها عقب الإطاحة به في 1990.وحكم على حسين حبري، الذي تولى السلطة في تشاد من 1982 حتى 1990، في 30 مايو 2016 بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة غير مسبوقة في دكار بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية، وقدرت لجنة تحقيق تشادية بـ40 ألف قتيل عدد ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري.ولجأ حبري، الذي أطيح به في 1990، إلى السنغال، حيث توفرت، بضغوط دولية، ظروف محاكمته، وأوقف في 2013، ووجهت إليه التهم محكمة خاصة أنشئت بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.