نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيساً لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل قطان للرئيس هاكيندي هيشيليما تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.