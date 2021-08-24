أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الثلاثاء)، أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لعام 2021 بشأن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى حتى إشعار آخر.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي سيتوجّه خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، جملة من الإجراءات الاستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، والممثلة في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان.