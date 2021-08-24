أعلن الجيش الألماني أمس (الاثنين) مقتل جندي أفغاني وإصابة 3 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين غير معروفين عند مطار كابول، مؤكداً أن قوات أمريكية وألمانية شاركت في الاشتباكات لكن لم تحدث أي إصابات في صفوف القوتين. وذكرت شبكة «سي.إن.إن» أن قناصا خارج المطار أطلق النار على حرس أفغان داخل المنشأة فرد الحرس بإطلاق النار، لكن القوات الأمريكية أطلقت النار على الحرس.من جهة أخرى، أعلن مسؤول في البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي نقل جواً نحو 10 آلاف شخص خارج كابول خلال 24 ساعة، مؤكداً أن 61 طائرة تابعة للتحالف ساعدت في إجلاء نحو 5900 شخص. وقال: منذ 14 أغسطس أجلت الولايات المتحدة، أو ساعدت في إجلاء، 37 ألف شخص من أفغانستان التي سيطرت عليها حركة طالبان، موضحاً أن بلاده تريد إخراج 15 ألف أمريكي و50 إلى 60 ألف أفغاني مع عائلاتهم. وينتظر آلاف الأجانب من جنسيات أخرى وأفغان مهددين أو عملوا مع الحلفاء عمليات إجلائهم من قبل دول غربية، إذ أجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 2500 شخص فيما أجلت المملكة المتحدة أكثر من 5700 شخص.