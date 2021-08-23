استهدف انفجار عنيف وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة فصائل ما يسمى «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا اليوم (الإثنين). وأسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص نتيجة انفجار سيارة شحن ملغمة قرب دوار الجمال عند مدخل كراج الشحن غرب مدينة أعزاز، كما أسفر التفجير عن أضرار مادية كبيرة في الشاحنات المركونة في موقع الانفجار.وما تزال فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إطفاء الحرائق التي خلفها الانفجار الذي لم تتبنه أية جهة حتى الآن، وإخلاء المصابين من المنطقة.وكان المرصد السوري أفاد في 19 أغسطس بانفجار نتيجة عبوة ناسفة بسيارة نوع «سنتافيه» بالقرب من مقبرة الشيخ سعد في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة بجروح.وتشهد مدينة أعزاز غالبا تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة.