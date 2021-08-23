شدد مجلس الأمن الدولي على أن تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن أمر حيوي للغاية، كاشفا أنه يسعى لفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء. وأفاد المجلس خلال جلسته الشهرية اليوم (الإثنين) المفتوحة لسماع الإحاطات بشأن اليمن، بأن القتال يتواصل في اليمن على أكثر من جبهة، معربا عن قلقه حيال الوضع الإنساني في مأرب، وأعلن عن أزمة وقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.واعتبر الموفد الدولي السابق مارتن غريفيث، أن الحرب في اليمن طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن. وأضاف أن وقف إطلاق النار سيسمح بعملية سياسية شاملة. ولفت الى أن المدنيين خصوصا الأطفال يتحملون أعباء الحرب، إذ إن هناك 5 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، والعملة اليمنية تنهار وتؤثر على حياة اليمنيين سلبا. ودعا الى زيادة حجم المساعدات لتفادي المجاعة.ويبحث مجلس الأمن استمرار جمود محادثات وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، وسبل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، والأزمة الاقتصادية.كما يناقش التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة النفطية المتهالكة «صافر» الراسية قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر.