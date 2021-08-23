شب حريق في مطار كابول اليوم (الاثنين) بعد تبادل إطلاق النار بين مجهولين والقوات الأمريكية، فيما قتل جندي أفغاني وأصيب العشرات في إطلاق نار خارج المطار.وأعلن الجيش الأمريكي عدم وجود إصابات بين جنوده في تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابول،فيما أفاد الجيش الألماني أن اشتباكاً بالأسلحة النارية وقع بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين غير معروفين عند مطار كابول، ما أسفر عن مقتل عنصر في قوة الأمن الأفغانية وإصابة 3 آخرين.وأضاف أن قوات أمريكية وألمانية شاركت في الاشتباكات، مضيفاً: «لا إصابات بين صفوفنا خلال الاشتباكات عند مطار كابول». وذكرت شبكة «سي.إن.إن»، أن قناصا خارج المطار أطلق النار على حرس أفغان داخل المنشأة فرد الحرس بإطلاق النار، لكن القوات الأمريكية أطلقت النار على الحرس.وتتواصل عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابول في أجواء من الفوضى، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس (الأحد)، أنّه لا يزال يأمل في أن تنتهي عمليات الإجلاء في كابول قبل 31 أغسطس، وهو التاريخ الذي حدّدته إدارته لانسحاب كامل القوّات الأمريكيّة من أفغانستان. وقال: «نأمل ألا نضطر إلى تمديد المهلة النهائيّة لعمليات الإجلاء»، إلّا أنّه ترك في الوقت نفسه الباب مفتوحًا أمام إمكان حصول ذلك. وأضاف: «ستكون هناك مناقشات، على ما أعتقد».ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة الدول السبع اجتماعا افتراضيا غدا (الثلاثاء)، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة المجموعة. وقال إن الأسرة الدولية تعمل معا لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني على حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة.