أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل 7 مدنيين أفغان في الفوضى التي تضرب محيط مطار العاصمة كابول. ووصف متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان أمس (الأحد) الظروف على الأرض بأنها لا تزال صعبة جدا، «لكن نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الوضع بأكثر الطرق أمانا». فيما كشف مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في الأيام السبعة الماضية داخل المطار وحوله خلال جهود الإجلاءومع تدهور الوضع قرب مطار كابول، ناشدت الحكومة البريطانية واشنطن تمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقال لصحيفة «ميل أون صنداي»: «لن تتمكن أي دولة من إجلاء الجميع من أفغانستان، فيما يقترب الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية للانسحاب النهائي لقواتها من أفغانستان في 31 أغسطس الجاري». وأضاف «إذا بقي الجدول الزمني الأمريكي كما هو، لن يكون لدينا وقت نضيعه لإجلاء معظم الأشخاص الذين ينتظرون ترحيلهم، وقد يسمح للأمريكيين بالبقاء لفترة أطول وسيحصلون على دعمنا الكامل إذا فعلوا ذلك».