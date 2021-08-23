كشف مسؤول في حركة طالبان عزم الحركة عقد لقاءات مع حكام ولايات سابقين وموظفين عموميين في 20 ولاية خلال الأيام القادمة في إطار المشاورات السياسية، مؤكداً إقالة حاكم ولاية كابول عبدالرحمن منصور وتعيين الملا شرين بدلاً عنه. وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية أمس (الأحد) أن الحركة أطلقت سراح 145 من القوات الخاصة الأفغانية في ولاية هرات، كما أطلقت سراح 350 معتقلا من سجونها بولاية هلمند، مبيناً أن قادة الحركة من المنتظر أن يلتقوا بحكام أقاليم سابقين ومسؤولين حكوميين في أكثر من 20 من أقاليم أفغانستان الـ34 خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان أمنهم والتماسا لتعاونهم. وقال: «نحن لا نجبر أي مسؤول حكومي سابق على الانضمام لنا أو إثبات ولائه لنا، فلديهم الحق في مغادرة البلاد إذا أرادوا»، مضيفاً: «نسعى للحصول على خطة واضحة بشأن خروج القوات الأجنبية من البلاد». ولفت إلى أن التعامل مع حالة الفوضى خارج مطار كابول مهمة معقدة.وكان المسؤول في طالبان خليل الرحمن حقاني أكد أن الحركة تواصلت مع مسؤولين سابقين في الحكومة كانوا قد غادروا البلاد بشأن عودتهم إلى أفغانستان، كاشفا أن وزير الخارجية السابق محمد حنيف أتمر سيعود. وأفصح عن اجتماعات جادة تجري مع أطراف مختلفة لتشكيل حكومة موسعة. بدوره، أعلن المتحدث باسم الحركة محمد نعيم أن طالبان تريد نظاما مركزيا قويا يحترم حكم القانون، ويكون خاليا من الفساد، وتكون فيه الفرصة متاحة لكل مواطن كي يخدم بلده وشعبه.