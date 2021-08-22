أدان البرلمان العربي الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم (الأحد)، بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري والعاجل لردع المليشيا الانقلابية.

وحذر البرلمان العربي من استمرار تصعيد مليشيا الحوثي لهجماتها ضد المدنيين الأبرياء وتعريض حياتهم للخطر، معتبرا أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها.