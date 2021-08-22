من المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في أفغانستان في لقاء عن بعد مع زعماء مجموعة السبع يوم 24 أغسطس الحالي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض اليوم (الأحد).وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن قادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعاً (الثلاثاء) عبر الإنترنت لبحث الوضع في أفغانستان.وقال جونسون الذي ترأس بلاده حاليا مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) في تغريدة: سأدعو قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان. ودعا الأسرة الدولية أن تعمل معا لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني في حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة.وعقد الخميس اجتماعاً لمجموعة السبع ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.ودعا الوزراء طالبان إلى ضمان ممر آمن للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان. وأكدوا على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.وبحث وزيرا الدفاع الأمريكي والبريطاني هاتفيا التعاون في كابل للمرحلة القادمة، وأكدا التعاون والتنسيق بشأن أفغانستان.