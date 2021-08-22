أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، مقابل معلومات عن مستشار زعيم مليشيا «حزب الله» حسن نصر الله، المعروف باسم خليل يوسف حرب.وأفادت التغريدة التي نشرها البرنامج اليوم (الأحد)، أن خليل يوسف حرب لعب دورا أساسيا في عمليات تنظيم حزب الله اللبناني، كما يعمل على تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى. وأضافت: إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار.