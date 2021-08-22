هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وحذر بوتين من أن الصراع في أفغانستان يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع الأمني في روسيا.وتعهد بوتين خلال لقاء عقده اليوم (الأحد) في موسكو مع ممثلين عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم بالتنسيق مع الغرب في الملف الأفغاني، قائلا: «لا نريد أن يتسلل إلينا مسلحون بقناع لاجئين.. وسنبذل قصارى الجهد بغية ضمان استقرار أفغانستان بالتواصل مع الشركاء الغربيين».وقال إن الفظائع المروعة التي تحدث الآن في أفغانستان شهدناها في أراضينا قبل وقت ليس ببعيد، ولا نريد عودتها. لا نحتاج إلى هذه العناصر. ولفت إلى أن الشركاء الغربيين يصرون على إسكان اللاجئين الأفغان مؤقتا في دول آسيا الوسطى إلى حين حصولهم على تأشيرات للذهاب إلى الولايات المتحدة أو دول أوروبا، منددا بهذه المقترحات بشدة.وتساءل: هل يعني ذلك أنه يمكن إرسال هؤلاء اللاجئين إلى هذه الدول المجاورة دون تأشيرات، بينما لا يريد الغربيون استقبالهم في أراضيهم دون التأشيرات؟ إنه منهج مهين إزاء هذه المسألة.من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتصالات لممثلي حركة طالبان مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قد بدأت. وبحسب لافروف، فإن روسيا تتصرف في قضايا أفغانستان وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي. وقال إن ممثلي حركة طالبان التزموا حتى الآن ببيانات العفو وإنهاء الأعمال العدائية والاستعداد للحوار بين الأفغان.