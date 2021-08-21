أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن صرخة الشاب صلاح عادل أبو لحوم الحاصل على ترتيب الأول في دفعته بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، بعد رفض مليشيا الحوثي قبول ملفه واستيعابه وزملائه المتفوقين في المعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرتها، وقبولها معدلات متدنية، تلخص معاناة مئات الآلاف من الشباب في مناطق سيطرة المليشيا. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل العبث بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرتها بما فيها المعهد العالي للقضاء، وتقصي المستحقين من خريجي كلية الشريعة والقانون لصالح استيعاب عناصرها السلالية، وتلك القادمة من محافظة صعدة، ضمن مخطط للسيطرة على الجهاز القضائي، مبينا أن احتكار مليشيا الحوثي التعليم والوظيفة العامة في عناصرها العقائدية والسلالية على حساب الكوادر المؤهلة والمستحقة من باقي مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية، استنساخ للنموذج الإيراني، وناقوس خطر للمستقبل المظلم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مشروعها، مشيرا إلى أن اليمنيين بصورة عامة وفئة الشباب بصورة خاصة عليهم واجب الاصطفاف خلف الجيش والمقاومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإرساء العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة، والتأسيس للمستقبل الذي يلبي طموحاتهم وآمالهم.