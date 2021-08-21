أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الفظائع العديدة التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتي ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيماوية على الغوطة، أن الولايات المتحدة تقدر أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع.

وجدد بلينكن دعوة بلاده لنظام الأسد للإعلان والتدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية وفقًا لالتزاماته الدولية، معرباً عن إدانة بلاده بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف.

وأكد دعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تأمين حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.