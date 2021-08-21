لليوم الأربعين على التوالي، واصل عمال شركة هفت تبة لقصب السكر إضرابهم اليوم (السبت) أمام مكتب قائمقام مدينة الشوش جنوب غربي إيران، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم. ويطالب العمال بالاهتمام بالأمن الوظيفي، وإعطاء حصص المياه لري قصب السكر، وعودة زملائهم المفصولين إلى العمل، بحسب ما أفادت شبكة «إيران إنترناشيونال».وتقع مدينة الشوش في محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز). ويشكو الأهوازيون إهمالاً في كثير من المجالات، من بينها سوء الأوضاع المعيشية والقطاع الصحي والشح في المياه.وخرج الأهوازيون في يوليو الماضي في احتجاجات بسبب نقص المياه عرفت بـ«انتفاضة العطش». وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما أظهرت مقاطع فيديو للمظاهرات في مناطق عدة من الأهواز استخدام قوات الأمن القوة مع المحتجين. وتعتبر خوزستان أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31، كما أنها من المناطق القليلة في إيران التي تقطنها أقلية كبيرة من السكان العرب.