أعلنت الأمم المتحدة تضرر 12 ولاية من أصل 18 في السودان جراء الأمطار والسيول، منذ بداية موسم الخريف.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير نشر اليوم (السبت) إن «أكثر من 55 ألف شخص تضرروا في جميع أنحاء البلاد من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، حتى الخميس 19 أغسطس»، مشيرةً إلى أن السيول تسببت كذلك في تدمير 3650 منزلاً، وتضرر 7500 منزل آخر، فيما تأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو.

وذكرت الأمم المتحدة أنه سيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.

وبحسب وزارة الري والموارد المائية السودانية، بلغ منسوب مياه النيل بمحطة الدم بولاية النيل الأزرق حتى 18 أغسطس 12.78 متر وهو أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات البالغ 12.3 متر.