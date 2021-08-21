قتل خبير عسكري إيراني و9 من معاونيه من مليشيا الحوثي، أمس الأول (الجمعة)، في قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية صرواح غرب مأرب. وأعلن مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية، اليوم (السبت)، أن الخبير العسكري الإيراني حيدر سيرجان و9من معاونيه أبرزهم القياديان الحوثيان العقيد موسى القحازي والعقيد أحمد السحاري قتلوا خلال تواجدهم الميداني لإعداد خطط الحرب.وقال المصدر، إن سيرجان يعمل في مجال التدريب والتأهيل تخصص مشاة ومشاة جبلية، وهو خبير في إعداد الخطط التكتيكية القتالية وعمل خبيراً في جبهات الساحل الغربي حتى 5 يونيو 2021م وأرسل في 7 يونيو إلى جبهات مأرب للعمل بدلاً عن القتيل في «حزب الله» اللبناني مصطفى الغراوي، متهماً إيران بإرسال مئات الخبراء من الحرس الثوري لتنفيذ مهمات عسكرية وتهريب مختلف أنواع الأسلحة ومنها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة للمليشيا.ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتخاذ مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني ودور طهران في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام واستمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.ويعد سرجان الخبير الرابع الذي يقتل في محافظتي مأرب والجوف اليمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأكدت مصادر عسكرية الأسبوع الماضي مقتل الخبير الإيراني إبراهيم متوسليان و13 قيادياً في غارة مماثلة في صحراء الجوف اليمنية، كما قتل الخبيران إدريس أصغر الذي ينتمي لفيلق القدس «كتيبة 14 - فرقة 22 مهدي»، ورحنا بهرام الذي ينتمي لكتيبة 15 حمزة في فيلق القدس في يونيو الماضي.وكان المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي أعلن، أمس (الجمعة)، إحباط تهريب 20 ألف جواز إلى العاصمة صنعاء، مؤكداً أن القوات الحكومة قبضت على شاحنة وسائقها تحمل الجوازات المطبوعة قادمة من منفذ شحن بمحافظة المهرة بمحافظة الجوف اليمنية.