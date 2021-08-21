رئيس وزراء ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري اليوم (السبت)، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه، ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا.

وأُقيمت مراسيم أداء اليمين الدستورية في القصر الوطني، نحو الساعة 2:20 ظهر اليوم (بتوقيت ماليزيا)، بحضور الأمين العام للحكومة الماليزية محمد زوكي علي، وقاضية القضاة تنغكو ميمون توان مات.

وقد وافق ملك ماليزيا على تعيين إسماعيل صبري رئيسا جديدا للوزراء وفقا للدستور الاتحادي، الذي ينص على اختصاص الملك باختيار من يثق بحصوله على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.

وجاء تعيين إسماعيل صبري عقب استقالة محيي الدين ياسين من منصب رئيس الوزراء الماليزي يوم 16 أغسطس الجاري، بعد فقدانه دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب جراء سحب 15 عضوا ثقتهم لحكومة التحالف الوطني.

وكان القصر الملكي الماليزي أعلن أمس (الجمعة) تعيين صبري رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 من أصل 220 نائباً.