توقعت أوساط مقربة من رئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي لـ«عكاظ» أن تبصر الحكومة النور ما بين نهار يومي (الإثنين والأربعاء). وعزا مقربون من ميقاتي تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة إلى نجاح الضغوط الدولية في إبعاد المعرقلين عن مسار الولادة. وقالت مصادر إن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري أن لا إمكانية أمامهما في عرقلة تشكيل الحكومة، والمطلوب منهما تسهيل ولادتها. وأضافت المصادر ذاتها أن الضغوط الدولية أكبر من كل الأفرقاء إن رغبوا بمنع ولادة الحكومة وهو ما يجعل رئيسها المكلف متفائلا بتشكيلها.

وعلمت «عكاظ» من مصادر دبلوماسية في بيروت أن «حزب الله» وعبر قنوات دبلوماسية غربية أبلغ الولايات المتحدة بأن التعرض للباخرة الإيرانية التي ستنقل النفط إلى لبنان يعني سقوط إمكانية تشكيل الحكومة وأن ولادتها مرتبطة بوصول الباخرة إلى النقطة التي حُدّدت لها في سورية أو لبنان.

فيما وصفت جهات نفطية مسألة إمداد لبنان بالنفط الإيراني بأنها «شبه مستحيلة» وهي لا تخرج عن كونها دعاية إعلامية، مؤكدة أن السوق اللبنانية تحتاج كل 6 أيام إلى باخرتين، واحدة للبنزين، والثانية للمازوت، وهو ما لا قدرة لإيران عليه في الظروف الحالية.