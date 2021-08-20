وسط تدفق الحشود من الأفغان إلى مطار كابول للفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان عليها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن نحو 6000 جندي أمريكي سيتواجدون في مطار حامد كرزاي خلال الساعات القادمة. وقال مسؤول أمريكي اليوم (الجمعة) إن هناك نحو 5800 جندي الآن في مطار العاصمة الأفغانية للمساعدة في جهود الإجلاء.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر أوامر بتوجيه نحو 6000 جندي إلى كابول، وهو عدد من المتوقع الوصول إليه خلال الساعات القادمة.وكثف الجيش الأمريكي عمليات الإجلاء، مؤكدا أن نحو 7000 مدني تم إجلاؤهم من البلاد منذ 14 أغسطس. وقال الميجور جنرال هانك تايلور في مؤتمر صحفي إن 12 طائرة من طراز سي-17 غادرت أفغانستان حاملة على متنها 2000 شخص تم إجلاؤهم خلال الـ24 ساعة الماضية.ولفت إلى أن الجيش لديه الآن ما يكفي من الطائرات لإخراج ما بين 5000 إلى 9000 شخص يوميًا، اعتمادًا على عدد الأفراد المؤهلين وعوامل أخرى، مثل الطقس.