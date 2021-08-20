قتل 4 عناصر من مليشيا «حزب الله» اللبناني، وأصيب آخرون بجراح خطيرة، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق ليل (الخميس الجمعة).وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، إذ تنشط المليشيا اللبنانية في هذه المنطقة، التي تستخدمها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سورية.وكانت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء نقلت أمس (الخميس) عن قوات النظام السوري أن صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية استهدفت مواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص.ونفذت إسرائيل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 17 ضربة صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير أكثر من 41 هدفا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.وكان الجيش الإسرائيلي كشف في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سورية، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.