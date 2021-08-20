كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن موسكو أي تواجد عسكري أمريكي في آسيا الوسطى. وقالت في تقرير نشرته اليوم (الجمعة): إن الرفض الروسي أبلغه الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف الأخيرة. ونقلت الصحيفة الأمريكية أمس (الخميس)، عن مسؤولين أمريكيين وروس بارزين قولهم: إن بوتين ندد خلال القمة التي عقدت في يونيو الماضي، على أن بلاده تعارض أن يكون للجيش الأمريكي أي دور في آسيا الوسطى، مؤكدا أن الصين ترفض ذلك أيضا. وأفصح مسؤول أمريكي أن بوتين شدد على هذه النقطة، على الرغم من أن بايدن لم يبحث عن دعم موسكو في هذه المسألة.من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: نرى كيف يمكن لأي نوع من التواجد العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى تعزيز أمن دول المنطقة وجيرانها، وبالتأكيد لن يصب ذلك في مصلة روسيا. واعتبرت الصحيفة أن الرفض الروسي قلص بشكل ملموس من قدرات الولايات المتحدة على التصدي لأي تهديدات إرهابية في المنطقة بعد انسحاب قواتها من أفغانستان. واعتبرت أن الولايات المتحدة في هذه الحال ستضطر إلى الاعتماد خلال تنفيذها أي مهام جوية في أفغانستان، على قواعدها في منطقة الخليج وحاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة في المحيط الهندي.