حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أن الأفغان يواجهون خطر المنع من السفر، مؤكدة في تقرير لها اليوم (الجمعة)، أن معظمهم غير قادر على مغادرة البلاد.وقالت المفوضية إن من قد يكونون في خطر «ليس أمامهم طريق واضح للفرار» بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان (الأحد) الماضي، ومحاولة الآلاف الهروب خوفاً من الانتهاكات.وجددت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو دعوة البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بأنها «أزمة متصاعدة».وأضافت في إفادة صحفية من جنيف «لا تزال المفوضية قلقة بشأن احتمال ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المدنيين في هذا السياق الآخذ في التطور، بما في ذلك النساء والفتيات».