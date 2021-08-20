سادت حالة من الحزن بين سكان مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في شمال القاهرة إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان اليوم (الجمعة)، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص. وانتشلت فرق البحث والإنقاذ جثة لسيدة فى العقد الرابع من عمرها، وسط توقعات بوجود ضحايا جدد من بين الأنقاض تقوم قوات الحماية المدنية بالبحث عنهم.وانتقل إلى موقع الحادثة رجال الإسعاف وقيادات الشرطة وإدارة الأزمات والطوارئ في المحافظة لرفع الأنقاض، كما تم رفع الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المصابين.يذكر أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وكان يضم طابقًا زائدا منذ عام 2011، وتم تشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير عاجل حول أسباب انهياره وإخلاء أربعة منازل مجاورة للعقار لفحصها، ومعرفة مدى تأثرها بالانهيار لمنع وقوع أية كوارث مشابهة مستقبلاً.