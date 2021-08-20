رئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي متفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، فأوساطه المقربة توقعت في تصريح لـ«عكاظ» أنّ تبصر الحكومة النور ما بين نهار يومي (الإثنين والأربعاء)، لأنّ الضغوط الدولية نجحت في إبعاد المعرقلين عن مسار الولادة. وقالت المصادر إن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أبلغت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري أن لا إمكانية أمامهما في عرقلة تشكيل الحكومة، والمطلوب منهما تسهيل ولادتها. وأضافت المصادر ذاتها، أن الضغوط الدولية أكبر من كل الأفرقاء إن رغبوا بمنع ولادة الحكومة وهو ما يجعل رئيسها المكلف متفاؤل بتشكيلها.وعلمت «عكاظ» من مصادر دبلوماسية في بيروت، أن «حزب الله» وعبر قنوات دبلوماسية غربية أبلغ الولايات المتحدة بأن التعرض للباخرة الإيرانية التي ستنقل النفط إلى لبنان يعني سقوط إمكانية تشكيل الحكومة وأن ولادتها مرتبطة بوصول الباخرة إلى النقطة التي حُدّدت لها في سورية أو لبنان.فيما وصفت جهات نفطية مسألة إمداد لبنان بالنفط الإيراني بأنه «شبه مستحيلة» وهي لا تخرج عن كونها دعاية إعلامية، مؤكدة أن السوق اللبناني يحتاج كل 6 أيام إلى باخرتين، واحدة للبنزين، والثانية للمازوت، وهو ما لا قدرة لإيران على ذلك في الظروف الحالية.