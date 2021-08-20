أعلن القصر الوطني الماليزي اليوم (الجمعة) تعيين إسماعيل صبري رئيسا لوزراء ماليزيا.

وأفاد القصر الوطني الماليزي في بيان رسمي صدر اليوم، بأن مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء التاسع ستقام في القصر الوطني بكوالالمبور غدا (السبت) الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان أن الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، وافق على تعيين إسماعيل صبري (61 عاما) رئيسا للوزراء.

يشار إلى أن محيي الدين ياسين قدم استقالته من رئاسة وزراء ماليزيا، الاثنين الماضي، إلى ملك البلاد، وسط أزمة سياسية واحتجاجات تطالبه بالاستقالة كما أعلن ياسين فقدان الأغلبية البرلمانية.

وشغل صبري نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة إضافة إلى حقيبة الدفاع.