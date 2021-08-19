اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم (الخميس) الإخواني الجزائري محمد العربي زيتوت، رأس حركة «رشاد» الإخوانية الإرهابية، بعد أن داهمت منزله وهو في بث مباشر على مواقع التواصل.

وأكدت مصادر أمنية خبر اعتقال الشرطة البريطانية الإخواني زيتوت بعد مداهمة منزله بلندن عند حدود الساعة 22:00 بتوقيت بريطانيا، وفقاً لـ«العين الإخبارية».

وتعرض الإخواني زيتوت لموقف محرج وهو في فيديو مباشر بعد أن داهمت الشرطة البريطانية منزله، حيث أكد في البث المباشر أن الشرطة دخلت منزله واضطر لقطع بثه وهو في حالة ارتباك.

يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد السلطات الجزائرية وجود أدلة دامغة على تورط حركتي «رشاد» الإخوانية و«الماك» الانفصالية الإرهابيتين في جريمتي حرائق الغابات وقتل وحرق وذبح الشاب جمال بن إسماعيل، الأسبوع الماضي، بمنطقة «الأربعاء ناث إيراثن» التابعة لمحافظة تيزيوزو.

واتهمت الجزائر، رسمياً، الأربعاء، حركتي «رشاد» و«الماك» بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، الأسبوع الماضي، وكذا في حرائق الغابات التي تسببت في مقتل أكثر من 169 شخصاً، بينهم عسكريون وأطفال رضع ونساء حوامل.