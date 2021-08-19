من المنتظر أن يلتقي خلال اليومين القادمين قادة من حركة طالبان مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية. وكشف مسؤول في الحركة أمس (الأربعاء)، أن القيادي الكبير في طالبان وأحد زعماء «شبكة حقاني» أنس حقاني، التقى مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي لإجراء محادثات. وأضاف أن مبعوث السلام في الحكومة السابقة عبدالله عبدالله رافق كرزاي في الاجتماع.وكان مسؤول في طالبان أكد أن أعضاء من طالبان سيشاركون في «حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان». وقال إن قادة الحركة سيظهرون أنفسهم للعالم على النقيض مما كان الحال عليه الوضع قبل 20 عاماً عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية. وأضاف أن الحركة أصدرت لأعضائها أوامر بعدم الاحتفال باجتياحهم الخاطف للبلاد، الذي أخذهم إلى العاصمة كابول، داعيا المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم. وقدمت طالبان عرض مصالحة متعهدة بعدم الانتقام من معارضيها وباحترام حقوق النساء في حكم مختلف لأفغانستان عما كان عليه قبل 20 عاماً.