جددت الحكومة اليمنية اليوم (الأربعاء)، مطالبتها بنقل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لأولوياتها المحددة في قرارات المنظمة الدولية.وحذر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في لقاء جمعه بمحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، من أن بقاء البعثة حبيسة لدى المليشيا الحوثية يهدد اتفاق ستوكهولم، داعيا إلى ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل بعثة (أونمها).من جهة أخرى، أحبطت القوات المشتركة اليمنية اليوم، محاولة تسلل حوثية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن القوات الحكومية خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع مجاميع مسلحة حوثية حاولت التقدم لاختراق الخطوط الأمامية في جنوب غرب التحيتا وتمكنت من إفشال الهجوم. وأكد المصدر وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف المتسللين.من جهته، أعلن رئيس عمليات حرس حدود اليمنية قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي، سيطرة قواته على مواقع عسكرية إستراتيجية أبرزها سلسلة جبال قبيان الإستراتيجية في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية برط العنان شمال شرق محافظة الجوف.وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت في هذه المعركة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيداً بالإسناد الجوي والبري لمقاتلات التحالف العربي.