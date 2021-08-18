دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و19 دولة أخرى، من يتولون السلطة في أفغانستان إلى ضمان حماية النساء والفتيات مع تصاعد المخاوف من انتزاع ما حققنه من مكاسب حقوقية، بعد سيطرة طالبان على البلاد. وقالت مجموعة الدول في بيان اليوم (الأربعاء): نشعر بقلق بالغ إزاء حق النساء والفتيات في أفغانستان في التعليم والعمل وحرية الحركة. وأضافت «مستعدون في المجتمع الدولي لإمدادهن بمساعدات إنسانية وبالدعم لضمان سماع أصواتهن».وطالب البيان أولئك الذين يتولون الحكم والسلطة في أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهنّ، فالنساء الأفغانيات مثل جميع الأفغان، يستحققن العيش بأمان وكرامة، ويجب تجنب جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة. وأكد أن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة نساء أفغانستان بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان إسماع أصواتهن. وشددت الدول الموقعة على البيان على أنها ستراقب عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية في كابل الحقوق والحريات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في أفغانستان على مدار الـ20 عامًا الماضية.وكانت حركة طالبان أعلنت أمس (الثلاثاء)، الالتزام بالسماح للمرأة بالعمل بما يتماشى مع مبادئ الإسلام. وقال متحدث آخر باسم الحركة لشبكة «سكاي نيوز»: إن ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا.