أعلنت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، اليوم (الأربعاء)، أن أكثر من 1000 قتيل سقطوا نتيجة الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير. وتسجل جمعية مساعدة السجناء السياسيين عمليات القتل على أيدي قوات الأمن. وزعمت السلطات العسكرية في وقت سابق إن أرقام الجمعية، التي استشهدت بها المنظمات الدولية على نطاق واسع، مبالغ فيها. وذكر الجيش أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً. وقال سكرتير الجمعية تاتي نينج «وفقاً لسجلاتنا قُتل 1001 من الأبرياء، إلا أن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير».وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى حالة من الفوضى منذ الانقلاب مع استمرار الاحتجاجات اليومية والتمرد في المناطق الحدودية والإضرابات الواسعة.