شرع سلاح الجو الأمريكي اليوم (الأربعاء)، في تحقيق بشأن مقتل مدنيين أفغان سقطوا من طائرة نقل عسكرية بعد إقلاعها من مطار العاصمة كابل (الاثنين) الماضي، إذ أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أفغانية مواطنين ينتشلون جثث أشخاص سقطوا فوق المنازل بعد تشبثهم بإطارات طائرة أقلعت من المطار.وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون مقاطع فيديو صادمة لتشبث مواطنين أفغان بعجلات طائرة عسكرية أمريكية لحظة إقلاعها من مطار كابل قبل السقوط من ارتفاعات عالية.وتظهر في المقطع الطائرة الأمريكية التي تستعد للإقلاع في حين يجري مئات الشبان الأفغان أمامها وحولها، ويتشبث عدد منهم بعجلاتها وهي تواصل المسير على المدرج.وبث ناشطون مقطعا آخر يظهر قيام راكب على إحدى الطائرات برفع أحد الأشخاص إلى باب مفتوح في الطائرة، وتمكن الشخص الآخر من الصعود بمساعدة آخرين على الأرض، من دون أن يعرف مصيره. وأظهر مقطع آخر مجموعة من الناس يقفون حول جثة شخص سقط فوق منزل بعد تشبثه وآخرين بإطارات طائرة أقلعت من مطار كابل.ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية تأمين المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ودبلوماسيين أجانب من دول عدة، إضافة إلى مدنيين آخرين يرغبون في المغادرة عقب سيطرة مسلحي طالبان على العاصمة.