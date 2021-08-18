وسط تزايد التصفيات والفوضى الأمنية في صنعاء، كشفت مصادر إعلامية يمنية اليوم (الأربعاء)، تزايد الاعتقالات في صفوف ضباط الأمن والشرطة والاستخبارات الرسميين. وأفادت المصادر بأن جهاز الأمن الوقائي الحوثي الذي يشرف عليه خبراء إيرانيون ويقوده عبدالكريم الحوثي، داهم منازل ومقرات عدد من ضباط الأمن واعتقل رؤساء عدد من أقسام الشرطة في مختلف مديريات العاصمة، كما داهم مقر البحث الجنائي واعتقل ضباط التحريات والأمن والمخابرات، متهمين إياهم بالولاء للرئيس السابق علي صالح والوقوف وراء نشر فضائح المليشيا وانتهاكاتها ضد المدنيين.وأكدت المصادر أن المليشيا نقلت الضباط إلى سجون سرية ومنعت عنهم الزيارات والدواء، ولم تكشف عن مصيرهم لأهلهم وذويهم.وحذر مقربون من الضباط من تعرضهم لعمليات تصفية في السجون السرية الحوثية في ظل عملية الإخفاء الممنهجة، مؤكدين أن غالبية الضباط يعانون من أمراض مزمنة أصيبوا بها أخيرا بسبب الأزمات الكبيرة التي تعرضون لها وحرمانهم من روتبهم طوال السنوات الماضية.وكانت المليشيا اختطفت أمس (الثلاثاء)، في محافظة ذمار الناشط محسن التام على خلفية نشره كشوفات مساعدات مخصصة من برنامج الغذاء العالمي ومخصصة للفقراء في مديرية جبل الشرق في المحافظة استولت عليها المليشيا وحرمت المستحقين منها. وفضح استيلاء قيادات حوثية و600 شخص من أقاربهم على مساعدات تصل إلى 122 ألف ريال للعنصر الواحد كانت مستحقة لفقراء آخرين.