إذا كان صحيحاً أن أفغانستان مجموعة من الجبال والأراضي الوعرة، فإن المؤكد أن أراضيها تحتفظ بثروات ورواسب ضخمة من المعادن الضرورية لبناء اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي، بحسب موقع «كوارتز». وقدر جيولوجيون أمريكيون الحجم الهائل للثروة المعدنية الأفغانية بما لا يقل عن تريليون دولار، فيما ترى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن القيمة الحقيقية لها تصل إلى 3 تريليونات دولار، بحسب شبكة «سي إن بي سي».«الليثيوم» هذا المعدن الفضي ضروري لإنتاج السيارات الكهربائية وبطاريات الطاقة المتجددة، ويعتقد أن أفغانستان تمتلك أكبر احتياطي منه في العالم. وتسعى الولايات المتحدة إلى فصل سلاسل إمداد الطاقة النظيفة عن الصين، التي تعتبر أكبر منتج لليثيوم في العالم، إلا أن خبراء يرون أن وضع المعادن تحت سيطرة طالبان يمثل ضربة قاسية للمصالح الاقتصادية الأمريكية.ويعد النحاس من بين أبرز عناصر الثروة المعدنية التي أفغانستان التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي في العالم منه، بقيمة تقدر بنحو 88 مليار دولار، إضافة إلى نحو 2.2 مليار طن من خام الحديد.كما تمتلك 1.4 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة، و5 مناجم للذهب، و400 نوع من الرخام، واحتياطيات من البريليوم تقدر بقيمة 88 مليار دولار، وتجني 160 مليون دولار من بيع الأحجار الكريمة سنوياً.