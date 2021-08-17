أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على دعم السلام في أفغانستان، موضحاً أن باكستان حريصة أكثر من أي بلد آخر لإرساء السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقال خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بإسلام آباد مع الوفد الأفغاني الذي يضم قادة سياسيين، إنه في ظل الوضع الحالي تقع مسؤولية كبيرة على القادة الأفغان للعمل معاً بشكل بناء لقيادة بلادهم على طريق السلام والاستقرار والتنمية.

وبيّن أنه يجب على جميع الأطراف في أفغانستان التركيز على إيجاد حل سياسي شامل يضمن الاستقرار الدائم.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تأييده وتضامنه مع الشعب الأفغاني، والذي يرتبط مع باكستان بعلاقات دينية وتاريخية وثقافية مشتركة.

من جانبه أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لرئيس الوزراء الباكستاني على استقبالهم، وتقديرهم لباكستان على دعمها لجهود السلام في بلادهم.