أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، عن قلق بالغ إزاء تأثير أزمة الوقود في لبنان على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتجنب وقوع كارثة.

وأشارت المسؤولة الأممية رشدي، في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء)، إلى أن آلاف الأسر معرّضة لخطر الوقوع في كارثة إنسانية لأن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت نجاة رشدي: لا يمكن للوضع السيئ إلا أن يزداد سوءا ما لم يوجد حل فوري لهذه الأزمة.

وحذرت من أن المخاطر كبيرة للغاية، ويتعين على جميع الجهات المعنية العمل معا بهدف إيجاد حل مستدام ومنصف يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات.