كشفت السفارة الروسية في أفغانستان أن الرئيس الأفغاني أشرف غني هرب من كابل مع سيارات مليئة بالأموال، بقي بعضها في المطار لعدم تمكنه من نقلها كلها. وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية نيكيتا إيشينكو في تصريحات صحفية أمس (الإثنين): «أما بالنسبة لسقوط النظام، فتميز بطريقة هروب غني من أفغانستان في 4 سيارات كانت مليئة بالمال. وجزء آخر من الأموال حاولوا وضعه في مروحية، لكنها لم تستوعبها، فبقي جزء من الأموال ملقى على أرض مدرج الإقلاع».فيما أفصح المستشار السابق للرئيس الأفغاني طارق فرهادي عن أن 200 مسؤول فروا مع غني من البلاد. وأضاف أنه بحكم الأمر الواقع «طالبان» هي من تحكم البلاد، داعيا قادة الحركة إلى العودة من الدوحة لتحمل مسؤولية الأمن. وكان غني زعم أنه غادر البلاد لمنع حدوث مجزرة، فيما اعتبر الممثل الرسمي للمكتب السياسي لطالبان محمد نعيم أن الحرب في أفغانستان انتهت وسيتضح شكل الحكومة في الدولة في المستقبل القريب.من جهتها، أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن طالبان بدأت أمس مصادرة وسحب الأسلحة من المدنيين في العاصمة الأفغانية، وأكد متحدث باسمها أن المواطنين لم يعودوا بحاجة إلى الأسلحة للحماية الشخصية.