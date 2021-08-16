كشف المرشح لحقيبة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أنه سينتهج أسلوب قائد فيلق القدس الهالك قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية، بحسب ما نقلته عنه وكالة فارس للأنباء القريبة من الحرس الثوري اليوم (الإثنين). ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان الإيراني غلام رضا منتظري قوله: «إن وزراء الخارجية والداخلية والصحة والاقتصاد الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي اجتمعوا بأعضاء اللجنة الثقافية بالبرلمان»، وقال المرشح لوزارة الخارجية إن «معظم تجاربه تعود للفترة التي كان يتعاون مع قاسم سليماني وإنه سيواصل نهج سليماني في مجال السياسة الخارجية». وأضاف أنه يحاول تطوير نموذج وآلية جديدة للتشاور مع الخبراء في تحديد كيفية التعامل مع ملف الاتفاق النووي.يذكر أن عبد اللهيان عرف عنه أنه رجل الحرس الثوري في وزارة الخارجية، وشغل منصب المساعد الخاص لرئيس البرلمان باقر قاليباف في الشؤون الدولية منذ عام 2016، وقبل ذلك عمل مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية في 2016، وقوبل عزله بانتقادات من التيار المتشدد، وقدم رئيسي أوراق ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إلى البرلمان في 11 أغسطس 2021.وقتل سليماني مع أبو مهدي المهندس رئيس الحشد الشعبي العراقي، في هجوم لطائرة مسيرة أمريكية بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير 2020، وكان مسؤولا عن السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط التي تمثلت في دعم وتمويل المليشيات الموالية لإيران.وكان جواد ظريف وزير خارجية الملالي في حكومة حسن روحاني، أقر في تسجيل صوتي مسرب لمقابلة مثيرة للجدل معه بأن 98% من السياسة الخارجية الإيرانية خاصة تلك التي تدخل في حوزة فيلق القدس تم تحديدها بواسطة قاسم سليماني.