حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إثيوبيا، مشددا على أن الخرطوم ستستعيد ما تبقى من أرضها بالتفاوض أو بأي خيارات أخرى، معتبرا أن استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان قوله اليوم (الإثنين): إن السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي فترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتاً ومماطلة من أديس أبابا.وأضاف: كانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، مؤكدا أن ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو بأي خيارات أخرى.وفرض الجيش السوداني سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها مليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور. ويقود الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي حملات لإعادة أراضٍ استغلتها مليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود، بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.