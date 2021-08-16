على خلفية الفوضى التي تعم أفغانستان، سقط 7 قتلى فى إطلاق نار اليوم (الإثنين) في صالة الركاب بمطار كابول الدولي، بعدما تدفق آلاف الأفغان الذين يخشون على حياتهم بعد سيطرة «طالبان» على البلاد. وقال شهود عيان إنهم رأوا جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج مبنى الركاب، بحسب ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».وتولى الجيش الأمريكي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتنفيذ الجسر الجوي الضخم للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين بعد انهيار الحكومة الأفغانية أمس (الأحد). وقال مسؤول عسكري غربي إن مشاة البحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة مساء أمس عندما هرع مئات الأفغان الذين اخترقوا محيط المطار إلى متن طائرة نقل من طراز سي -17 متوقفة عن العمل.وكانت الرحلات التجارية قد ألغيت في مطار كابول بعد حالة من الخوف والهلع أصابت السكان، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار. وقالت السلطات في رسالة: «لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار». كما أظهرت مقاطع مصورة تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابول اليوم، وسط حالة من الهلع والفوضى.